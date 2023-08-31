Міністр закордонних справ Туреччини в москві закликав відновити "зернову угоду"
Про це повідомляє Daily Sabah.
Фідан підкреслив важливість відродження "зернової угоди" та підтвердив рішучість Туреччини сприяти зусиллям у цьому напрямку.
"Ми продовжимо працювати над відродженням Чорноморської зернової ініціативи, яка має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки, стабільності та миру в Чорноморському регіоні", - сказав Фідан.
Міністр додав, що ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо відновлення Чорноморської зернової угоди.
"Ми вважаємо, що це забезпечить належні підстави для відновлення угоди", – підсумував глава МЗС.Нагадаємо, що в липні росія відмовляється від "зернової угоди": як на це реагують на Заході.