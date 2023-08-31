Міністр закордонних справ Туреччини в москві закликав відновити "зернову угоду"

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан перебуває з візитом в москві і на пресконференції після зустрічі з Лавровим закликав до поновлення Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Фідан підкреслив важливість відродження "зернової угоди" та підтвердив рішучість Туреччини сприяти зусиллям у цьому напрямку.

"Ми продовжимо працювати над відродженням Чорноморської зернової ініціативи, яка має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки, стабільності та миру в Чорноморському регіоні", - сказав Фідан.

Міністр додав, що ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо відновлення Чорноморської зернової угоди.

"Ми вважаємо, що це забезпечить належні підстави для відновлення угоди", – підсумував глава МЗС.