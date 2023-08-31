Матеріали:
Теми:

Міністр закордонних справ Туреччини в москві закликав відновити "зернову угоду"

31 серпня 2023, 20:33
Міністр закордонних справ Туреччини в москві закликав відновити
Фото: з вільного доступу
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан перебуває з візитом в москві і на пресконференції після зустрічі з Лавровим закликав до поновлення Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Фідан підкреслив важливість відродження "зернової угоди" та підтвердив рішучість Туреччини сприяти зусиллям у цьому напрямку.

"Ми продовжимо працювати над відродженням Чорноморської зернової ініціативи, яка має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки, стабільності та миру в Чорноморському регіоні", - сказав Фідан.

Міністр додав, що ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо відновлення Чорноморської зернової угоди.

"Ми вважаємо, що це забезпечить належні підстави для відновлення угоди", – підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, що в липні росія відмовляється від "зернової угоди": як на це реагують на Заході.
ТуреччинаРосіязернова угода

Останні матеріали

Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Політика
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 23:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 16:20
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Політика
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 12:37
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Cуспільство
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 09:47
Війна росії проти України. 5 наслідків застосування безпілотників – Мік Раян
Технології
Війна росії проти України. 5 наслідків застосування безпілотників – Мік Раян
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 16:53
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Політика
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 08:46
Чи справді путін обдурив Європу? Сходження кремлівського правителя було встелене трупами – Neue Zurcher Zeitung
Політика
Чи справді путін обдурив Європу? Сходження кремлівського правителя було встелене трупами – Neue Zurcher Zeitung
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 00:21
Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Політика
Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:52
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється