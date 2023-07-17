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ПОЛІТИКА

рф відмовляється від "зернової угоди": як на це реагують на Заході

17 липня 2023, 18:43
рф відмовляється від
Фото: au.ibtimes.com
ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу.

Західні політики засуджують рішення росії вийти з "зернової угоди" та закликають керівництво країни-агресора переглянути свою позицію.

Реакція ЄС

"Я рішуче засуджую цинічний крок росії щодо припинення Чорноморської зернової ініціативи, незважаючи на зусилля ООН та Туреччини", - написала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу.

Фон дер Ляєн додала, що Євросоюз продовжить вивозити агропродовольчу продукцію з України на світові ринки "маршрутами солідарності".

Заступниця речника німецького уряду Крістіане Гоффманзазначила, що федеральний уряд звертається до росії з проханням зробити можливим подальше продовження угоди на експорт зерна з України. 

Гоффман підкреслила, що суперечки між країнами "не повинні вирішуватися коштом найбідніших людей на цій планеті".

В уряді Німеччини також розраховують на те, що в майбутньому угода не завжди буде укладатися на короткий термін, та експорт зерно з України буде можливий в довгостроковій перспективі.

Окрім того, депутат від партії "Зелених" у Бундестазі Антон Гофрайтер наголосив, що російський диктатор путін "постійно намагається шантажувати світ за допомогою політики голоду".

Він також додав, що російська пропаганда поширює фейкові новини про те, що Захід нібито не дозволяє експортувати російські сільгосппродукти, зокрема, збіжжя.

При цьому Гофрайтер зазначив, що така російська продукція не підлягає санкціям, та це мають зрозуміти держави глобального Півдня.

Політик також вважає, що Захід має допомогти нужденних країнам не допустити катастрофи голоду, зокрема, шляхом розширення альтернативних експортних маршрутів.

За словами представника Білого дому, рішення рф "погіршить продовольчу безпеку і завдасть шкоди мільйонам вразливих людей по всьому світу".

"Чорноморська зернова ініціатива мала вирішальне значення для зниження цін на продовольство в усьому світі, які різко зросли в результаті жорстокого і неспровокованого вторгнення росії в Україну", – наголосив Ходж.

Сьогодні прес-секретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернового договору" фактично припинені. рф заявила, що "відкликає" гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі та виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі.

ЄСзернова угодарф тероризм

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