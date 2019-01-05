Міністра оборони Великої Британії відправили у відставку через скандал із Huawei
Відставку очільника Міноборони пов’язують зі скандалом із китайською компанією Huawei, повідомляє ВВС.
"Прем'єр-міністр сьогодні ввечері попросила Гевіна Вільямсона покинути уряд, втративши впевненість в його здатності працювати на посаді міністра оборони", - йдеться в повідомленні.
Так, серед міністрів виникло занепокоєння з приводу плану дозволити Huawei обмежений доступ до створення нової мережі 5G в країні.
Раніше уряд Великої Британії почав розробку пакету заходів для протистояння діям ворожих держав, першочергово, Росії та Китаю.
Зокрема, серед заходів, що готуються - плани вислати з країни співробітників китайської корпорації Huawei в разі викриття їх роботи на китайську розвідку.
Своєю чергою, американські спецслужби заявили, що китайська компанія Huawei Technologies отримає фінансування від державних структур КНР, зокрема від розвідки
Нагадаємо, що Велика Британія призначила нового посла в Україні.
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