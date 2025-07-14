Також плануються й інші кадрові зміни в уряді.

Чинний премʼєр-міністр України Денис Шмигаль може стати міністром оборони, а глава Міноборони Рустем Умєров стане послом у США.

Про це заявив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

"По кадрам зроблю апдейт", - йдеться в дописі.

Депутат зазначив, що до Міноборони приєднають Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Він додав, що з посади звільняють міністра освіти Оксена Лісового.

Проте наразі невідомо, кого призначать на його місце.

Також звільнять і міністерку соціальної політики Оксану Жолнович.

Ймовірно, міністром економіки стане заступник Юлії Свириденко Олексій Соболєв. Міністерство у справах ветеранів продовжить очолювати Наталія Калмикова, а якщо з посади міністра енергетики звільнять Германа Галущенка, його замінить Світлана Гринчук, яка нині очолює міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Сьогодні також стало відомо, кому Зеленський запропонував очолити уряд.