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Міністром оборони стане Шмигаль, а Умєров – послом у США – джерело

14 липня 2025, 16:47
Міністром оборони стане Шмигаль, а Умєров – послом у США – джерело
Слово і Діло
Також плануються й інші кадрові зміни в уряді.

Чинний премʼєр-міністр України Денис Шмигаль може стати міністром оборони, а глава Міноборони Рустем Умєров стане послом у США. 

Про це заявив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк. 

"По кадрам зроблю апдейт", - йдеться в дописі. 

Депутат зазначив, що до Міноборони приєднають Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. 

Він додав, що з посади звільняють міністра освіти Оксена Лісового.

Проте наразі невідомо, кого призначать на його місце. 

Також звільнять і міністерку соціальної політики Оксану Жолнович.

Ймовірно, міністром економіки стане заступник Юлії Свириденко Олексій Соболєв. Міністерство у справах ветеранів продовжить очолювати Наталія Калмикова, а якщо з посади міністра енергетики звільнять Германа Галущенка, його замінить Світлана Гринчук, яка нині очолює міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Сьогодні також стало відомо, кому Зеленський запропонував очолити уряд.

 

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