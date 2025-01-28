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ПОЛІТИКА

Міністри енергетики ОПЕК+ обговорили зниження цін на нафту після заклику Трампа

28 січня 2025, 18:09
Міністри енергетики ОПЕК+ обговорили зниження цін на нафту після заклику Трампа
Фото: vkurse.md
Попередньо, зміни політики не планується.

Міністри енергетики Саудівської Аравії та країн ОПЕК+ провели перемовини після заклику президента США Дональда Трампа знизити ціни на нафту. Країни-виробники нафти планують провести зустріч 3 лютого.

Про це пише Reuters.

Зокрема, міністри енергетики Саудівської Аравії, Іраку та Лівії провели перемовини в Ер-Ріяді, де обговорили "посилення спільних зусиль для підтримки стабільності глобальних енергетичних ринків". Також саудівський міністр зустрівся з міністром енергетики ОАЕ для неофіційних переговорів. 

Агентство зазначає, що 3 лютого відбудеться засідання спільного міністерського моніторингового комітету ОПЕК, де можуть рекомендувати зміни політики. Проте, ймовірно, вони не скоригують плани щодо збільшення видобутку з квітня, кажуть джерела журналістів. Двоє інших співрозмовників заявили, що поки рано про це говорити.

ОПЕК+ об’єднує членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, зокрема росію. Наразі вони стримують видобуток 5,86 млн барелів на день, або близько 5,7% світового попиту.

Нагадаємо, під час свого виступу на Всесвітньому економічному саміті у Давосі Трамп закликав країни ОПЕК знизити ціни на нафту. Він висловив думку, що це припинить російсько-українську війну "негайно".

нафтаДональд ТрампОПЕКОАЕ

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