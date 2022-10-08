Міністри G7 вимагають від рф терміново повернути Україні контроль над ЗАЕС

Дії російської армії створюють серйозну небезпеку для ядерних обʼєктів, підвищують ризик ядерної аварії, а також створюють загрозу для цивільного населення

Країни "Великої сімки" вимагають від росії негайно повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС та іншими ядерними обʼєктами на українській території.

Про це йдеться у заяві G7 , опублікованій на сайті МЗС Німеччини.

"Ми вимагаємо, щоб росія негайно повернула законному суверенному власнику, Україні, повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією, а також над усіма ядерними обʼєктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації", - зазначається у заяві.

Країни G7 наголошують, що дії російської армії створюють серйозну небезпеку для ядерних обʼєктів, підвищують ризик ядерної аварії, а також створюють загрозу для цивільного населення. Крім цього, вони підривають можливості МАГАТЕ здійснювати контроль за ядерними обʼєктами в Україні.

"Персонал МАГАТЕ повинен мати можливість безпечного та безперешкодного доступу до всіх ядерних обʼєктів в Україні, а також безпосередньо та безперешкодно взаємодіяти з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих обʼєктів. Безпека всіх осіб, які здійснюють ці зусилля, має бути забезпечена для зміцнення ядерної безпеки, фізичної безпеки та гарантій в Україні", - наголосили вони.