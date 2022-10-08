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Міністри G7 вимагають від рф терміново повернути Україні контроль над ЗАЕС
Країни "Великої сімки" вимагають від росії негайно повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС та іншими ядерними обʼєктами на українській території.
Про це йдеться у заяві G7, опублікованій на сайті МЗС Німеччини.
"Ми вимагаємо, щоб росія негайно повернула законному суверенному власнику, Україні, повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією, а також над усіма ядерними обʼєктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації", - зазначається у заяві.
Країни G7 наголошують, що дії російської армії створюють серйозну небезпеку для ядерних обʼєктів, підвищують ризик ядерної аварії, а також створюють загрозу для цивільного населення. Крім цього, вони підривають можливості МАГАТЕ здійснювати контроль за ядерними обʼєктами в Україні.
"Персонал МАГАТЕ повинен мати можливість безпечного та безперешкодного доступу до всіх ядерних обʼєктів в Україні, а також безпосередньо та безперешкодно взаємодіяти з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих обʼєктів. Безпека всіх осіб, які здійснюють ці зусилля, має бути забезпечена для зміцнення ядерної безпеки, фізичної безпеки та гарантій в Україні", - наголосили вони.
Як раніше повідомляв iPress, генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм, а ситуація на окупованій росіянами Запорізькій атомній станції щодня стає дедалі більш загрозливою
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10 08 2022 15:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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