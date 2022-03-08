CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРафаель Маріано Гроссі заявив, шо окупація станції росією загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програмПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ситуація на ЗАЕС з кожним днем стає все більш загрозливою - гендиректор МАГАТЕ
Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм, а ситуація на окупованій росіянами Запорізькій атомній станції щодня стає дедалі більш загрозливою
Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі.
"Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм. Об'єкти та їхні люди також опинилися під загрозою через окупацію росією Чорнобильської атомної електростанції та зони відчуження і окупацію ЗАЕС", – сказав Гроссі.
Він зазначив, що на Запорізькій АЕС ситуація з кожним днем стає дедалі більш загрозливою, вкотре вказавши на порушення всіх семи принципів МАГАТЕ з ядерної безпеки. Це, зокрема, необхідність підтримки фізичної цілісності ядерних установок, можливість персоналу виконувати свої обов'язки та спроможність приймати рішення без надмірного тиску, забезпечення надійного електропостачання від мережі, існування ефективних систем радіаційного моніторингу та надійного зв'язку з регулятором та іншими органами.
"Доки триває ця війна, бездіяльність безсовісна. Якщо станеться аварія на Запорізькій атомній електростанції, ми не звинувачуватимемо стихійне лихо. Нам доведеться відповідати лише перед собою", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.
Водночас він зазначив, що життєво важлива місія інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС, якої він добивається протягом двох місяців, "не стала можливою".
"Нам потрібна підтримка кожного, щоб це відбулося. Ми готові", – запевнив Гроссі.
Як раніше повідомляв iPress.ua, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на "ядерний щит", використовуючи АЕС як військову базу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 08 2022 10:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На Київщині коваль створив скульптуру козака з ворожої ракети "Іскандер"
- ВІДЕО Розхитували ситуацію в Україні. СБУ ліквідувала величезну "ботоферму" однієї з партій
- ФОТО Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме також про хімічну та радіаційну небезпеку - Мінцифри
- Виплати військовим і новий навчальний рік - що зміниться в Україні з 1 серпня
- Правоохоронці влаштували обшуки на Закарпатській митниці. У чому причина?