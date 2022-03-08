Ситуація на ЗАЕС з кожним днем стає все більш загрозливою - гендиректор МАГАТЕ

Рафаель Маріано Гроссі заявив, шо окупація станції росією загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм

Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм, а ситуація на окупованій росіянами Запорізькій атомній станції щодня стає дедалі більш загрозливою

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

"Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм. Об'єкти та їхні люди також опинилися під загрозою через окупацію росією Чорнобильської атомної електростанції та зони відчуження і окупацію ЗАЕС", – сказав Гроссі.

Він зазначив, що на Запорізькій АЕС ситуація з кожним днем стає дедалі більш загрозливою, вкотре вказавши на порушення всіх семи принципів МАГАТЕ з ядерної безпеки. Це, зокрема, необхідність підтримки фізичної цілісності ядерних установок, можливість персоналу виконувати свої обов'язки та спроможність приймати рішення без надмірного тиску, забезпечення надійного електропостачання від мережі, існування ефективних систем радіаційного моніторингу та надійного зв'язку з регулятором та іншими органами.

"Доки триває ця війна, бездіяльність безсовісна. Якщо станеться аварія на Запорізькій атомній електростанції, ми не звинувачуватимемо стихійне лихо. Нам доведеться відповідати лише перед собою", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Водночас він зазначив, що життєво важлива місія інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС, якої він добивається протягом двох місяців, "не стала можливою".

"Нам потрібна підтримка кожного, щоб це відбулося. Ми готові", – запевнив Гроссі.