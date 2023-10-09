Міністри МЗС ЄС збираються на екстрену зустріч через Ізраїль

Європейський Союз завтра проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ через напад ХАМАСу на Ізраїль.

Про це глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель написав в X (Twitter).

"Завтра я скликаю екстрену зустріч міністрів закордонних справ ЄС для обговорення ситуації в Ізраїлі та в регіоні", - йдеться в дописі.

Зовнішньополітичний речник ЄС Петер Стано уточнив, що міністри обговорять наслідки того, що відбувається в Ізраїлі з суботи.

"Вони розглянуть відповідь та наступні кроки Європейського Союзу", - сказав Стано.

В Єврокомісії додали, що Євросоюз не надає жодної прямої підтримки ХАМАСу.

Нагадаємо, що Ізраїль заявив про відновлення контролю над прикордонними містами.