Міністри МЗС ЄС збираються на екстрену зустріч через Ізраїль
Про це глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель написав в X (Twitter).
"Завтра я скликаю екстрену зустріч міністрів закордонних справ ЄС для обговорення ситуації в Ізраїлі та в регіоні", - йдеться в дописі.
Зовнішньополітичний речник ЄС Петер Стано уточнив, що міністри обговорять наслідки того, що відбувається в Ізраїлі з суботи.
"Вони розглянуть відповідь та наступні кроки Європейського Союзу", - сказав Стано.
В Єврокомісії додали, що Євросоюз не надає жодної прямої підтримки ХАМАСу.
Нагадаємо, що Ізраїль заявив про відновлення контролю над прикордонними містами.