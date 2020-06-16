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Міністри НАТО обговорять відповідь Альянсу на нові ядерні ракети РФ

Розгортання Росією ракетної системи SSC-8 призвело до припинення дії Договору про РСМД минулого року
Ми також обговоримо наслідки для безпеки через нарощування Росією набору ракет, здатних нести ядерну зброю.
Міністри НАТО обговорять відповідь Альянсу на нові ядерні ракети РФ Фото: financialtribune.com

Міністри оборони НАТО під час онлайн-зустрічі 17-18 червня обговорять відповідь Альянсу на появу у Росії нових ракет, здатних нести ядерну зброю. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив у вівторок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на онлайн-брифінгу напередодні міністерської зустрічі. 

Ми також обговоримо наслідки для безпеки через нарощування Росією набору ракет, здатних нести ядерну зброю. Розгортання Росією ракетної системи SSC-8 призвело до припинення дії Договору про РСМД минулого року. 

Відтоді Росія продовжувала модернізувати свої ракетні можливості, в тому числі гіперзвуковою зброєю", - сказав Столтенберг. 

"Я очікую, що міністри оборони погодяться на істотний і збалансований пакет політичних і військових заходів у відповідь", - додав він. 

Столтенберг пояснив, що пакет включає зміцнення протиповітряної і протиракетної оборони НАТО. 

"НАТО не буде відображати дестабілізуючу поведінку Росії. Ми не збираємося розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі", - резюмував генсек.

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16 06 2020 15:04
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