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ПОЛІТИКА

Міністри оборони Австралії та Великої Британії відвідали українських військових

02 лютого 2023, 08:30
Міністри оборони Австралії та Великої Британії відвідали українських військових
Джерело: twitter.com/DefenceHQ/status
Полігон, де триває багатонаціональна навчальна місія українських військовослужбовців у Великій Британії, проінспектували заступник прем'єр-міністра та міністр оборони Австралії Річард Марлс та голова австралійського МЗС та міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, зазначивши, що метою візиту було "надати життєво важливу експертизу та підтримати підготовку українських солдатів під керівництвом Великобританії".

"Я дуже пишався тим, що наші люди пліч-о-пліч працюють на підтримку самооборони України. Дякуємо Великобританії за керівництво цією навчальною місією. Австралія продовжить #StandWithUkraine у відповідь на триваюче порушення росією міжнародного права", – написав у своєму Twitter міністр оборони Австралії Річард Марлс.

Раніше повідомлялось, що українські військовослужбовці вперше пройдуть у Норвегії навчання зі снайперської стрільби, командного управління, а також медичну підготовку.

Австріянавчанняукраїнські військовіБританія

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