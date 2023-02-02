Міністри оборони Австралії та Великої Британії відвідали українських військових

Полігон, де триває багатонаціональна навчальна місія українських військовослужбовців у Великій Британії, проінспектували заступник прем'єр-міністра та міністр оборони Австралії Річард Марлс та голова австралійського МЗС та міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, зазначивши, що метою візиту було "надати життєво важливу експертизу та підтримати підготовку українських солдатів під керівництвом Великобританії".

"Я дуже пишався тим, що наші люди пліч-о-пліч працюють на підтримку самооборони України. Дякуємо Великобританії за керівництво цією навчальною місією. Австралія продовжить #StandWithUkraine у відповідь на триваюче порушення росією міжнародного права", – написав у своєму Twitter міністр оборони Австралії Річард Марлс.

Раніше повідомлялось, що українські військовослужбовці вперше пройдуть у Норвегії навчання зі снайперської стрільби, командного управління, а також медичну підготовку.