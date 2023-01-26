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ПОЛІТИКА

Українські солдати проходитимуть навчання у Норвегії

26 січня 2023, 12:32
Українські солдати проходитимуть навчання у Норвегії
Українські солдати вперше пройдуть у Норвегії влучної стрільби, командного управління та медичну підготовку.

Про це повідомляє Dagens Næringsliv.

Перші українські солдати, близько ста осіб, прибудуть цієї весни на базу Національної гвардії в Тронделаг. Вони пробудуть у Норвегії п'ять-шість тижнів, перш ніж нові українські контингенти прийдуть на зміну пізніше цього року, повідомив газеті міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

У минулому на норвезькій землі перебувала менша кількість українських солдатів, але лише для того, щоб пройти підготовку на обладнанні, наданому Норвегією.

"Новим є те, що ми пропонуємо спеціалізовану підготовку для українських солдатів у Норвегії, не лише пов'язану з матеріальною частиною. Тепер будуть тренінги з санітарії, снайперської стрільби та курс командного управління. Це великий внесок, який буде помітним", - сказав Грам.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовцями ЗСУ буде проведено навчання по нормах Міжнародного гуманітарного права.

Норвегіянавчаннявійськові

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