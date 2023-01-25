Військовослужбовцями ЗСУ буде проведено навчання по нормах Міжнародного гуманітарного права
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Повідомляється, що реалізацією проекту займеться ГО"Ліга офіцерів", у якої укладено договір з Генеральним штабом Збройних Сил України.
"Головна мета проєкту полягає у підтримці зусиль оборонного відомства України, спрямованих на ефективне поширення цих знань в повсякденну діяльність особового складу, зокрема виявлення та збір доказів про порушення норм МГП. При цьому основною категорією тих, хто буде навчатися, визначено сержантський (старшинський) склад", - сказано в повідомленні.
Зазначеється, що основною ціллю проекту передбачено не лише проведення навчальних тренінгів. Окрім цього планується удосконалення відповідного курсу для практичного вивчення норм МГП у військах.
Раніше повідомлялось, що Молдова проведе військові навчання на всіх полігонах країн.