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Військовослужбовцями ЗСУ буде проведено навчання по нормах Міжнародного гуманітарного права

25 січня 2023, 19:56
Військовослужбовцями ЗСУ буде проведено навчання по нормах Міжнародного гуманітарного права
Фото: Генштаб ЗСУ
Українським військовим розроблять навчання з вивчення норм Міжнародного гуманітарного права. Воно пройде за підтримки Женевського центру управління сектором безпеки та міністерства закордонних справ Великої Британії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що реалізацією проекту займеться ГО"Ліга офіцерів", у якої укладено договір з Генеральним штабом Збройних Сил України.
"Головна мета проєкту полягає у підтримці зусиль оборонного відомства України, спрямованих на ефективне поширення цих знань в повсякденну діяльність особового складу, зокрема виявлення та збір доказів про порушення норм МГП. При цьому основною категорією тих, хто буде навчатися, визначено сержантський (старшинський) склад", - сказано в повідомленні.

Зазначеється, що основною ціллю проекту передбачено не лише проведення навчальних тренінгів. Окрім цього планується удосконалення відповідного курсу для практичного вивчення норм МГП у військах.

Раніше повідомлялось, що Молдова проведе військові навчання на всіх полігонах країн.

навчанняЗСУ

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