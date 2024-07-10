Міністри оборони країн Балтії закликають до збільшення витрат на оборону

Європейські лідери адаптують свої повідомлення та виступи таким чином, щоб вони відповідали поглядам і переконанням Дональда Трампа.

Міністри оборони країн Балтії підштовхують Німеччину та інші європейські країни витрачати більше коштів на національну оборону. У день відкриття саміту НАТО у Вашингтоні три міністри оборони з найбільш вразливих країн Європи продемонстрували, наскільки ретельно вони вже підготувалися до того, щоб донести свою позицію до Трампа, якщо він повернеться на посаду президента.

Про це повідомляє Politico.

Вищі посадові особи оборонних відомств Естонії, Латвії й Литви виступили на захист НАТО, підкреслюючи підтримку Альянсу, яка відповідає поглядам президента Трампа. Вони критикували країни, які не витрачають достатньо на оборону.

Країни НАТО, які не змогли досягти встановленого Альянсом цільового показника витрат на оборону у 2% ВВП, були головним предметом суперечок для Трампа під час його першого терміну перебування на посаді, що змусило колишнього президента одного разу пригрозити вивести США з Альянсу, якщо країни не заплатять свою справедливу частку.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав Альянс підвищити мінімальний рівень витрат на оборону, навіть незважаючи на те, що дев'ять країн, згідно з прогнозами, цього року не досягнуть цільового показника у 2% ВВП.

"2% недостатньо. Ми повинні дійти до 2,5, можливо, навіть до 3%", — сказав Певкур.

Міністри оборони неодноразово висловлювали впевненість, що Вашингтон залишиться відданим своїм найбільш вразливим європейським союзникам, навіть якщо Трамп повернеться до Білого дому, вказуючи на те, як США збільшили свою активність у Балтії за часів першої адміністрації Трампа, повідомляє Politico.

Певкур також відкинув думку про те, що країни Балтії повинні бути стурбовані переобранням Трампа, стверджуючи, що війна в Україні — це екзистенційна боротьба на підтримку ліберальних демократій. Натомість міністри стримали свою найгострішу критику на адресу адміністрації Байдена та її підходу до України.

Певкур заявив, що Захід повинен вибрати, чи хоче він допомагати Україні боротися "стільки, скільки буде потрібно" — повторюючи фразу, яку часто використовують Байден і держсекретар США Ентоні Блінкен — або ж він хоче дати Україні те, що їй потрібно для перемоги у війні.

На тлі можливого президентства Дональда Трампа, партнери України в НАТО намагаються убезпечити військову допомогу альянсу від потенційного впливу на неї цього політика.