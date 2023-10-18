Міністри Румунії незабаром відвідають Україну

Румунський премʼєр-міністр Марчел Чолаку анонсував візит міністрів свого уряду до України.

Про це передає Укрінформ.

"Румунія надалі підтримуватиме Україну політично і практично до остаточної перемоги і повного відновлення територіальної цілісності. Водночас Румунія буде поруч з Україною в процесі її відбудови, а також європейської і євроатлантичної інтеграції", - сказав Чолаку на українсько-румунському брифінгу.

Він додав, що таким чином Румунія підтримує незалежну, суверенну, демократичну, вільну та квітучу Україну, що відповідає інтересам Румунії.

"Більше того найближчим часом інші міністри румунського уряду приїдуть до Києва, аби підписати інші двосторонні документи, які посилюватимуть нашу співпрацю", - сказав премʼєр-міністр.

Також Чолаку засудив удари росії по цивільній, критичній інфраструктурі України та подякував Денису Шмигалю за відкритість у питанні невизнання молдавської мови.

Раніше Румунія погодила нові умови імпорту українського зерна.