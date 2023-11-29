Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Міністри транспорту ЄС займуться протестами на польсько-українському кордоні

29 листопада 2023, 15:59
Міністри транспорту ЄС займуться протестами на польсько-українському кордоні
Фото: Укрінформ
Це станеться наступного тижня.

Міністри транспорту країн Європейського союзу обговорять блокаду польсько-українського кордону.

Про це повідомляє  RMF FM.

Протести польських перевізників та блокаду кордону обговорять у рамках транспортної ради ЄС. Вона запланована на наступний понеділок, 4 грудня. Питання польсько-українського кордону стоїть останнім на порядку денному.

"Питання протесту польських перевізників обговорюватиметься на завершення зустрічі міністрів транспорту ЄС наступного понеділка", - дипломат ЄС.

Питання на обговорення міністрів ЄС винесла Польща. Також висловитися хочуть Угорщина та Словаччина.

"Ми очікуємо, що делегації цих трьох країн презентують ситуацію та проінформують раду про вплив угоди ЄС з Україною на транспорт", - зазначив один з європейських дипломатів.

Припускається, що Єврокомісія теж може висловитися. Але представник ЄК у коментарі польському виданню наголосив, що повернення дозволів для українських перевізників не може бути, оскільки це порушення законодавства ЄС.

При цьому Єврокомісія закликає Україну створити додаткові смуги для порожніх вантажівок, які повертаються з України. Також представник ЄК наголошує, що Україна внесла кілька покращень у систему електронної черги, але Польща продовжує критикувати її.

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту на 4 пунктах пропуску.

Раніше повідомлялось, що польські перевізники пропонують компроміси для розблокування кордону з Україною.

Польщакордонперевізники

Останні матеріали

путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Політика
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 16:52
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Політика
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 12:31
ФАБи, КАБи чи УМПК? Історія про планерні бомби на війні. Частина 1 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи чи УМПК? Історія про планерні бомби на війні. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 07:00
Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер
Хліб та Видовища
Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 15:44
Патова ситуація у війні. Істотні гарантії безпеки Україні переконали б москву, що вона ніколи не визначатиме майбутнє України – Іво Даалдер
Політика
Патова ситуація у війні. Істотні гарантії безпеки Україні переконали б москву, що вона ніколи не визначатиме майбутнє України – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 14:09
Сіра зона: міграція. Настрої виборців є вразливістю національної безпеки, якою вміло користується росія – Едвард Лукас
Політика
Сіра зона: міграція. Настрої виборців є вразливістю національної безпеки, якою вміло користується росія – Едвард Лукас
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 11:55
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 23:12
Смерть від тисячі порізів. Чорноморський шторм може знищити російські гелікоптери та зробити беззахисними Севастополь і Керченський міст – Трент Теленко
Технології
Смерть від тисячі порізів. Чорноморський шторм може знищити російські гелікоптери та зробити беззахисними Севастополь і Керченський міст – Трент Теленко
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 16:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється