Польські перевізники пропонують компроміси для розблокування кордону з Україною

Асоціація TLP, яка не залучена до блокування кордону, запропонувала власне бачення компромісу, що частково може задовольнити інтереси протестувальників.

Про це повідомляє RMF24.

Асоціація запропонувала зобов’язати віддавати 50% всіх транспортних послуг у товарообігу з Україною польським перевізникам. Якщо компанія-імпортер чи експортер товарів віддає більше замовлень українським перевізникам, то їй загрожуватиме штраф в 30% від річного доходу.

"Також пропозиція вимагає реєструвати всі перевезення українськими перевізниками в системі SENT."Бронювання щонайменше 50% послуг перевезення товарів у торгівлі з Україною дозволить досягти приблизно тих самих цілей, що й система з дозволами, і Польща таким чином не буде порушувати угоди між Україною та ЄС", - заявив керівник асоціації Мацей Вронський

Він додав, що рішення потрібне якнайшвидше, адже від блокади кордону польськими перевізниками потерпає не лише Україна, а і польські компанії.

За словами Вронського, для ухвалення такого законопроєкту не потрібно чекати на формування повноцінного нового уряду.

Асоціація TLP пропонує, аби комітет Сейму з інфраструктури створив міжпарламентську робочу групу з Україною, яка би зайнялася проблемами і пошуком рішень для скорочення часу на черги та митні процедури.

"Ми багато років бачили небажання української влади запропонувати рішення, які би спростили транскордонний рух. Це піднімає питання, якими є мотиви. Особливо коли ми отримуємо сигнали, що деякі посадовці на кордоні використовують складну ситуацію для власної вигоди", - підсумував Вронський.

Він також вважає, що доречно, аби ситуацію по обидва боки кордону оцінювали представники законодавчої влади, які напряму не пов’язані з адміністративною ланкою.

Цю пропозицію вже передають в польське міністерство інфраструктури.

Нагадаємо, що вже четвертий тиждень польські перевізники повністю заблокували рух на кількох КПП.