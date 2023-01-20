Міністри закордонних справ Канади та Британії зустрілись з українською громадою

Зустріч проходила в Торонто

Міністри закордонних справ Канади Мелані Жолі та Великої Британії Джеймс Клеверлі зустрілись в Торонто з представниками української діаспори, повідомив у Twitter Клеверлі.

"Британія та Канада співпрацюють, щоб підтримати українців у всьому світі. Мелані Жолі і я зустрівся з представниками української діаспори в Торонто, щоб почути їхні історії", - написав очільник МЗС Британії.

За його словами, Канада та Велика Британія не зупиняться, доки українці не повернуть свою батьківщину.

Нагадаємо, що Канада передасть Україні ще 200 бронетранспортерів Senator для допомоги у боротьбі проти російської агресії.