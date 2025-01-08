Міністри закордонних справ трьох країн ЄС відвідають Вашингтон після інавгурації Трампа

Поїздка все ще перебуває на стадії планування, і дата її проведення ще не визначена.

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі запланували поїздку до Вашингтона незабаром після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа 20 січня.

Про це повідомили три дипломати Європейського Союзу в інтерв'ю Politico.

За словами одного з дипломатів, який, як і двоє інших, побажав залишитися анонімним, ідея міністрів трьох великих країн ЄС полягає в тому, щоб "продемонструвати європейську єдність".

Двоє дипломатів також повідомили, що міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок, міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро і міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського може супроводжувати головний дипломат ЄС Кая Каллас.

"Лідери ЄС висловили готовність працювати з адміністрацією Трампа, але водночас остерігаються таких кроків, як торгові тарифи або його погрози анексувати Гренландію, автономну територію Королівства Данія, яке, як і США, є членом НАТО", — пише Politico.

Новообраний президент США Дональд Трамп знову опинився у центрі міжнародного скандалу через свої заяви про територіальну експансію. Під час пресконференції у вівторок він не виключив можливість використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом, викликавши різку критику як з боку демократів, так і міжнародних лідерів.