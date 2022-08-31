Міністри закордонних справ ЄС домовились зупинити спрощений візовий режим з Росією

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу досягли політичних домовленостей щодо видачі шенгенських віз для громадян РФ: спрощену процедуру видачі віз буде повністю припинено. Візи видаватимуть на індивідуальній основі з урахуванням особистих обставин.

Про це написав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Twitter.

"Ми бачили, як із середини липня значно збільшився перетин кордону з Росії до сусідніх держав, що стало фактором ризику у сфері безпеки для цих сусідніх держав. На додаток до цього, ми бачили, як багато росіян подорожують для задоволення і шопінгу так, ніби в Україні немає жодної війни. Держави-члени вважають, що ми не ведемо більше справ як раніше і так бути не може... Ми вважаємо, що має бути зроблено більше. Тому ми погодилися, політично – це не законодавчий текст, а політичні домовленості, ми домовилися, що має бути щось зроблено. Перше: повне зупинення угоди ЄС-Росія про спрощення візового режиму. Повне зупинення", - заявив Боррель.

Боррель пояснив, що це значно зменшить кількість видачі нових віз державами-членами.

"Це буде більш важкий і триваліший процес. І кількість нових віз буде значно зменшена. Це спільний підхід, який запобігатиме "візовому шопінгу" росіянами, їздити туди і сюди", - додав очільник європейської дипломатії.

Раніше повідомлялось, що уряд ініціював санкції проти постачальників їжі для армії рф.