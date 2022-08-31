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Уряд ініціював санкції проти постачальників їжі для армії рф

Кабінет міністрів пропонує Раді національної безпеки і оборони України запровадити санкції проти 18 російських юридичних осіб, які забезпечують продовольством військовослужбовців російської армії.
Уряд ініціював санкції проти постачальників їжі для армії рф Фото: gettyimages.com

Відповідне розпорядження №767 від 30 серпня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд пропонує на п'ять років запровадити санкції проти АТ "Воєнторг", ПАТ "Грязінський харчовий комбінат", ВАТ "Консервсушпрод", ТОВ "Комбінат з виробництва харчових продуктів "Рускон", ТОВ "Консервпаклам", ТОВ "Консервпром", АТ "Візит", ТОВ "Мас Лі", ТОВ "Кондитерська фабрика "Перемога", ТОВ "ГТП Відродження", ТОВ "Промтех-СП", ТОВ "Петрохімпласт", ТОВ "Сірникова фабрика "Перемога", ТОВ "Сірникова фабрика "Енергопак", ТОВ "Стаїрс", ТОВ "Інтер-трейд-юніон", ТОВ "Май-фудс" та ТОВ "М'ясокомбінат "Дружба народів".

Запропоновані санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, операцій із переробки, запобігання виведенню капіталів за межі України та зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

В уряді наголошують, що юридичні особи – виробники індивідуальних раціонів харчування для військ агресора створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, призводять до окупації території.

Раніше повідомлялось, що уряд схвалив санкції проти патріарха Кирила та семи представників РПЦ.

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31 08 2022 15:07
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