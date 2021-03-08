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Мінкульт анонсував проведення в Києві фестивалю народних промислів 21 серпня

Місія фестивалю - розкрити потенціал народних промислів і проілюструвати їхню актуальність для сучасності
"21 серпня 2021 року в місті Києві на подвір’ї Національного музею історії України відбудеться фестиваль "Етніка", який збере найкращих майстрів народних художніх промислів з усієї України", - йдеться в повідомленні прес-служби Мінкульту.
Мінкульт анонсував проведення в Києві фестивалю народних промислів 21 серпня Фото: Укрінформ

Міністерство культури та інформаційної політики України анонсувало проведення в Києві в суботу, 21 серпня, фестивалю народних художніх промислів "Етніка", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"21 серпня 2021 року в місті Києві на подвір’ї Національного музею історії України відбудеться фестиваль "Етніка", який збере найкращих майстрів народних художніх промислів з усієї України", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Згідно з повідомленням, місія фестивалю - розкрити потенціал народних промислів і проілюструвати їхню актуальність для сучасності. "Адже, на відміну від багатьох західних країн, в Україні збереглися носії автентичної культури. Використовуючи оригінальні техніки, вони створюють вироби, актуальні в сучасному контексті: інтер'єрах, дизайні одязі, сервіровці тощо", - розповіли у відомстві.

Під час заходу 47 носіїв унікальних традиційних технік представлять свої роботи.

Амбасадорами фестивалю стануть 12 медіаперсон та інфлуенсерів, кожен із яких представляє окремий вид промислів - від різьблення до кераміки.

Зокрема, у спецпроекті беруть участь артисти: Саша Заріцька (гурт KAZKA), гурт Go_A, Аліна Паш, Дзідзьо, дизайнерки Катя Сільченко та Ліля Літковська, прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар, олімпійська призерка Дар’я Білодід, телеведучі Катерина Осадча та Руслан Сенічкін.

Вхід на захід вільний.

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03 08 2021 12:12
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