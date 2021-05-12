ПОЛІТИКА НОВИНИМіноборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту через нібито порушення держкордону Білорусі в повітряному просторі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міноборони Білорусі вручило ноту протесту військовому аташе України
5 грудня 2021 року в Департамент міжнародного військового співробітництва міністерства оборони був викликаний військовий аташе при посольстві України в Республіці Білорусь, якому було вручено ноту протесту у зв'язку з порушеннями, що почастішали, українською стороною державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі"
Фото: EPA/UPG
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".
"5 грудня 2021 року в Департамент міжнародного військового співробітництва міністерства оборони був викликаний військовий аташе при посольстві України в Республіці Білорусь, якому було вручено ноту протесту у зв'язку з порушеннями, що почастішали, українською стороною державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі", - йдеться у повідомленні Міноборони.
Там також зазначено, що приводом стало порушення 4 грудня 2021 року кордону Білорусі у повітряному просторі українським вертольотом типу Мі-8 у районі Нова Рудня.
"Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для вирішення спірних питань як по лінії міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно", - повідомили в Міноборони.
Нагадаємо, увечері 4 грудня білоруське державне інформагентство БЕЛТА опублікувало заяву Держприкордонкомітету про те, що український військовий гелікоптер Мі-8 під час навчань нібито перетнув лінію кордону і залетів на територію Білорусі на глибину до 1 км.
У ДПСУ на це заявили, що у навчальній операції українських сил біля кордону з Білоруссю застосовується авіація та безпілотники, але заяви білоруської сторони про нібито порушення українським гелікоптером повітряного простору не відповідають дійсності.
Як повідомляла українська Держприкордонслужба, з 23 листопада у всіх прикордонних областях проводять навчальну операцію "Полісся", відпрацьовуючи реагування на потенційні спроби масового нелегального перетину кордону з Білорусі.
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05 12 2021 15:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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