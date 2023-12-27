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Міноборони готує реєстр військовозобов’язаних: верифіковано до 88% даних

27 грудня 2023, 14:13
Міноборони готує реєстр військовозобов’язаних: верифіковано до 88% даних
Фото: firtka.if
Реєстр для військовослужбовців буде подібним на "Оберіг".

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що Міноборони працює над створенням реєстру військовослужбовців та військовозобов’язаних, який функціонуватиме подібно до реєстру "Оберіг". 

Про це вона сказала в інтерв’ю DOU.

"Ми бачимо таку трипалу структуру, яку хочемо цифровізувати. Перше – це реєстр військовозобов’язаних "Оберіг". Запланована робота по ньому завершена, ми збільшили реєстр на 750 тисяч записів, верифікували дані до 88%, йде інформаційний обмін із основними реєстрами країни", - зазначила Черногоренко.

Також у Міноборони планують цифровізувати послуги для ветеранів та дані про військовослужбовців.

"Я вважаю, що реєстр військовослужбовців має бути піднятий дуже швидко. Це буде ще один проєкт на кшталт "Оберегу". Тому що це базовий бекенд для абсолютно всіх онлайн-послуг, які можуть бути надані військовослужбовцям", – розповіла вона.

За словами заступниці міністра оборони, якщо громадянин стає ветераном, частково звільняється або в нього закінчується контракт, то в спеціальному реєстрі можна буде знайти інформацію з деталями про його службу, а також надати всі послуги, на які він може претендувати.

мобілізаціявійна в Україніросія окупантиМіністерства оборони України

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