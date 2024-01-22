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Міноборони Хорватії пропонує повернути призов до армії

22 січня 2024, 16:57
Міноборони Хорватії пропонує повернути призов до армії
Фото: з вільного доступу
Хорватія розглядає можливість відновлення обов'язкової військової служби.

Міністерство оборони Хорватії пропонує уряду країни повернути призов громадян до армії та військову підготовку школярів.

Про це пише видання Croatia Week.

Так, Міністерство оборони країни найближчим часом виступить із пропозицією щодо обов’язкової базової військової підготовки, яка проводитиметься після закінчення середньої школи

Навчання триватиме місяць, проте коли це запрацює на практиці, поки невідомо.

При цьому генерал Марінко Крешич, голова військової асоціації "Хорватський генеральський корпус", сказав що очолювана ним організація обговорювала це питання ще рік тому.

За його словами, служба за призовом може тривати "не менше трьох-чотирьох місяців, тому що що одного місяця для навчання недостатньо".

Також, як наголосив Крешич, добровільна служба в армії Хорватії має бути збережена, як зараз, "але її потрібно краще стимулювати та популяризувати".

"Коли ми говоримо про військову службу, то її призупинили 2008 року. Це дуже серйозна тема, яка потребує операційного, фінансового, інфраструктурного, політичного консенсусу. Ми рухаємося в цьому напрямку. Коли експерти визначаться, як найкраще відновити військову підготовку, ми представимо це громадськості", – заявив міністр оборони Хорватії Іван Анушич.

Він також додав, що геополітична ситуація навколо Хорватії та в усьому світі вимагає політичного консенсусу щодо цього питання.

Хорватіямобілізаціявійна в Україніросія окупантипризов

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