Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Міноборони Литви закликало не купувати китайські смартфони і викинути вже куплені

Наша рекомендація - не купувати нові китайські телефони і якнайшвидше позбутися тих, що вже куплені
Міністерство оборони Литви рекомендувало споживачам уникати купівлі китайських мобільних телефонів та позбавитися тих, що були куплені раніше.
Міноборони Литви закликало не купувати китайські смартфони і викинути вже куплені Фото: UNSPLASH
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
 
Національний центр кібербезпеки Міністерства оборони оприлюднив доповідь, в якій йдеться, що пристрої мають вбудовані можливості цензури.
 
Флагманські смартфони, що продаються в Європі китайським гігантом Xiaomi, мають вбудовану здатність виявляти та цензурувати такі терміни, як "Вільний Тибет", "Хай живе незалежність Тайваню" або "рух за демократію".
 
У звіті вказується, що дані можливості програмного забезпечення телефону Xiaomi Mi 10T 5G були вимкнені для "регіону Європейського Союзу", але їх можна ввімкнути віддалено в будь-який час.
 
"Наша рекомендація - не купувати нові китайські телефони і якнайшвидше позбутися тих, що вже куплені", - сказав заступник міністра оборони Маргіріс Абукявічюс, представляючи звіт.
 
Компанія Xiaomi не відповіла на запит журналістів  прокоментувати цю інформацію.
 
Останнім часом відносини між Литвою та Китаєм загострилися через відкриття у Вільнюсі місії, яка матиме назву Представництво Тайваню.
 
Нагадаємо, 3 вересня Міністерство закордонних справ Литви відкликало посла в Китаї Діану Міцкявічене для консультацій на тлі дипломатичної суперечки з Пекіном.
 
10 серпня МЗС Китаю оголосило про відкликання посла з Литви і вимагало у Вільнюса відкликати свого посла з Пекіна.
 
Пізніше посол Литви в Китаї заявила, що її попросили покинути країну.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 09 2021 16:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.