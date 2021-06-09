ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитайські дослідники з шанхайського університету Фудань розробили новий волокноподібний літій-іонний акумулятор, що дає можливість у перспективі створити бездротові зарядні пристрої, що носяться.
Як повідомлялося, ізраїльська компанія StoreDot створила батарею для електрокарів, яка здатна заряджатися за п'ять хвилин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї створили витривалий акумулятор для мобільних "зарядок"
За результатами їхніх досліджень, зазначене волокно довжиною один метр здатне ефективно заряджати смартфони, монітори серцевого ритму, смартбраслети та інші гаджети, що носяться
Фото: Сіньхуа
Про це повідомляє Сіньхуа.
Група вчених розкрила закономірність зміни внутрішнього опору волокноподібного літій-іонного акумулятора залежно від його довжини та успішності розв'язувати проблеми стабільності активних матеріалів і електродних інтерфейсів.
За результатами їхніх досліджень, зазначене волокно довжиною один метр здатне ефективно заряджати смартфони, монітори серцевого ритму, смартбраслети та інші гаджети, що носяться.
При цьому після приблизно 500 циклів заряджання-розряджання ємність нового волокноподібного літій-іонного акумулятора знижується до 90,5% від початкової, а після згинання 100 тис. разів — до 80%.
Таким чином, робота вчених заповнила дослідну прогалину в розробці волокноподібних літій-іонних акумуляторів. Розмір існуючих аналогів вимірюється лише сантиметрами.
На основі нових теоретичних відкриттів китайські вчені створили високоефективну акумуляторну тканину великої площі. Її інтеграція з передавачем бездротової зарядки дозволить забезпечити безпечну та стабільну бездротову зарядку смартфонів.
Як повідомлялося, ізраїльська компанія StoreDot створила батарею для електрокарів, яка здатна заряджатися за п'ять хвилин.
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06 09 2021 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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