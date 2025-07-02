Міноборони не отримувало офіційних повідомлень від США про зупинку постачання зброї

МО запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей.

Україна не отримувала офіційних повідомлень від США про зупинку чи перегляд графіків постачання американської оборонної допомоги. Україна з’ясовує актуальні фактичні обставини постачань.

Про це повідомили в міністерстві оборони на тлі публікацій про зупинку збройної підтримки, зокрема ракет ППО.

Міністерство повідомило, що перевірить деталі по кожному елементу в постачанні. Також МО запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей.

Про результати контактів з американськими партнерами обіцяють додатково повідомити на рівні міноборони та МЗС.

“Окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними”, – додали в міністерстві.

Там подякували США за всю підтримку і наголосили, що для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги – насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту. Міноборони підкреслило, що шлях до припинення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України.