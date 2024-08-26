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У Міноборони Нідерландів заявили, що надаватимуть Україні ще більше ППО і F-16

26 серпня 2024, 20:12
У Міноборони Нідерландів заявили, що надаватимуть Україні ще більше ППО і F-16
Фото: з вільних джерел
російська агресія просто так не припиниться, але її треба зупинити.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс зазначив, що сьогоднішня масована атака росії тільки посилила його мотивацію продовжувати підтримувати Україну.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

"Ще один ранок потужних авіанальотів на Україну, знову багато людей в укриттях. Це показує, що російська агресія просто так не припиниться, а має бути активно зупинена. Це посилює мою мотивацію продовжувати підтримувати Україну засобами ППО, включно з F-16!" - йдеться в дописі. 

Саме Нідерланди одні з найперших погодились надати Києву F-16.

Сьогодні, 26 серпня, росія випустила по Україні більш як сотню ракет та близько 100 безпілотників.

 

війна в УкраїніНідерланди

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