У Міноборони Нідерландів заявили, що надаватимуть Україні ще більше ППО і F-16
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс зазначив, що сьогоднішня масована атака росії тільки посилила його мотивацію продовжувати підтримувати Україну.
Про це він написав у соцмережі X (Twitter).
"Ще один ранок потужних авіанальотів на Україну, знову багато людей в укриттях. Це показує, що російська агресія просто так не припиниться, а має бути активно зупинена. Це посилює мою мотивацію продовжувати підтримувати Україну засобами ППО, включно з F-16!" - йдеться в дописі.
Саме Нідерланди одні з найперших погодились надати Києву F-16.
Сьогодні, 26 серпня, росія випустила по Україні більш як сотню ракет та близько 100 безпілотників.