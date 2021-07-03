Міноборони Німеччини попередило про нові військові можливості Росії та Китаю
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Deutsche Welle.
Уряд Росії домагається "дестабілізації та послаблення НАТО", стверджується у внутрішньому документі німецького оборонного відомства, який є в розпорядженні газети Welt am Sonntag.
Фахівці міністерства, аналізуючи нові військові можливості Росії, вказують зокрема на розробку високоточних гіперзвукових ракет великої дальності, які важко перехоплювати
Додатково Москва інвестує значні кошти у модернізацію комплексів, що дозволяють завдати ядерного удару з водної поверхні, а також в оновлення свого потенціалу ядерної зброї. Зокрема, РФ вже має близько 6375 ядерних боєголовок.
Згідно з документом міноборони, у розпорядженні Росії - 840 тисяч підготовлених солдат, яких Кремль може швидко передислокувати в інші місця. Вони також здатні досягати переваги в умовах обмеженого часу та простору, зазначається у звіті.
Водночас слабкими сторонами армії РФ є "обмежені можливості використання військово-морських сил у світовому масштабі" та відсутність бойових безпілотників. Для Москви армія є "політичним інструментом дії та влади", наголошується в документі.
За даними німецьких військових експертів, Китай "дедалі більше випереджає Росію з точки зору глобального впливу, в тому числі щодо продажу зброї та військової співпраці".
Китай має у своєму розпорядженні понад два мільйони солдатів, близько 6850 бойових танків та 1600 винищувачів, а також "найбільший у світі ракетний потенціал". Окрім звичайних ракет, до нього належать надзвукові ракети з радіусом дії до 2500 кілометрів.
Крім того, Пекін систематично розширює свій ядерний потенціал і є "найбільшим світовим експортером бойових безпілотників".
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