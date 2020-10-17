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Міноборони перерахувало 28 млн гривень родичам загиблих у катастрофі Ан-26

Перші виплати стосуються 19 курсантів
Міністерство оборони України перерахувало перші 28 мільйонів гривень компенсації родичам військових, які загинули в авіакатастрофі Ан-26 на Харківщині.
Міноборони перерахувало 28 млн гривень родичам загиблих у катастрофі Ан-26 Фото : 24 Канал

Про це повідомило "Громадське" з посиланням на сайтМіноборони.

Перший переказ стосується 19 загиблих курсантів. Міноборони перерахувало кошти Сухопутним військам Збройних Сил України для розподілу по військових комісаріатах. Наступного тижня військкомати перерахують ці гроші на рахунки родичів загиблих.

Рішення про решту виплат комісія Міноборони має ухвалити після остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин авіакатастрофи.

«На сьогодні продовжує працювати Урядова комісія та триває робота з проведення технічного розслідування катастрофи літака АН-26Ш. Результати роботи останньої мають бути подані Міністру оборони України до 25 листопада», ㅡ заявили в Міноборони.

Нагадуємо, що раніше в Харкові відбулася церемонія прощання з жертвами катастрофи Ан-26

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17 10 2020 14:23
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