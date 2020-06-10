У Харкові відбулася церемонія прощання з жертвами катастрофи Ан-26

"Жалобна церемонія відбулася на майдані Свободи у Харкові, куди прибула процесія катафалків з тілами. Під час церемонії було оголошено імена та прізвища загиблих в авіакатастрофі",

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою взяли участь у церемонії прощання з 18 курсантами Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба і сімома льотчиками, які загинули внаслідок катастрофи літака Ан-26 неподалік Чугуєва Харківської області, пише "Інтерфакс-Україна".

"Жалобна церемонія відбулася на майдані Свободи у Харкові, куди прибула процесія катафалків з тілами. Під час церемонії було оголошено імена та прізвища загиблих в авіакатастрофі", - повідомляє прес-служба президента.

Під час церемонії над площею Свободи пролетіли три військові літаки. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Зеленський також підписав указ про нагородження 27 військовослужбовців, що перебували на борту літака, медаллю "За військову службу Україні", 26 із них - посмертно. Відповідний указ №421/2020 було підписано 6 жовтня й розміщено на сайті президента.

Як повідомлялося, 25 вересня близько 20:50 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський сталася авіакатастрофа. Під час планових навчальних польотів впав і загорівся військовий літак марки АН-26, який здійснював посадку на аеродромі військової частини в місті Чугуєві Харківської області. На борту перебували 27 осіб (20 курсантів і сім офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України ім. Кожедуба). 26 людей загинули, вижив один курсант.

За фактом авіакатастрофи було розпочато кримінальне провадження за ст. 416 (порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу та важкі наслідки) Кримінального кодексу України

За інформацією Держбюро розслідувань, перевіряються такі версії слідства: катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарата; катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами; неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Нагадаємо, що перед падінням літака пілот повідомив, що відмовив двигун