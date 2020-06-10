Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Харкові відбулася церемонія прощання з жертвами катастрофи Ан-26

Зеленський нагородив загиблих медаллю "За військову службу Україні" посмертно
"Жалобна церемонія відбулася на майдані Свободи у Харкові, куди прибула процесія катафалків з тілами. Під час церемонії було оголошено імена та прізвища загиблих в авіакатастрофі",
У Харкові відбулася церемонія прощання з жертвами катастрофи Ан-26 Фото: facebook.com

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою взяли участь у церемонії прощання з 18 курсантами Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба і сімома льотчиками, які загинули внаслідок катастрофи літака Ан-26 неподалік Чугуєва Харківської області, пише "Інтерфакс-Україна".

"Жалобна церемонія відбулася на майдані Свободи у Харкові, куди прибула процесія катафалків з тілами. Під час церемонії було оголошено імена та прізвища загиблих в авіакатастрофі", - повідомляє прес-служба президента.

Під час церемонії над площею Свободи пролетіли три військові літаки. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Зеленський також підписав указ про нагородження 27 військовослужбовців, що перебували на борту літака, медаллю "За військову службу Україні", 26 із них - посмертно. Відповідний указ №421/2020 було підписано 6 жовтня й розміщено на сайті президента.

Як повідомлялося, 25 вересня близько 20:50 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський сталася авіакатастрофа. Під час планових навчальних польотів впав і загорівся військовий літак марки АН-26, який здійснював посадку на аеродромі військової частини в місті Чугуєві Харківської області. На борту перебували 27 осіб (20 курсантів і сім офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України ім. Кожедуба). 26 людей загинули, вижив один курсант.

За фактом авіакатастрофи було розпочато кримінальне провадження за ст. 416 (порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу та важкі наслідки) Кримінального кодексу України

За інформацією Держбюро розслідувань, перевіряються такі версії слідства: катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарата; катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами; неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Нагадаємо, що перед падінням літака пілот повідомив, що відмовив двигун

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 10 2020 13:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.