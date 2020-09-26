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Катастрофа в Чугуєві: перед падінням літака пілот повідомив, що відмовив двигун

"Було повідомлення від пілота про те, що відмовив лівий мотор"
Водночас Кучер наголосив, що під час навчань інколи спеціально вимикають один з двигунів, і для досвідченого льотчика це не є критичною ситуацією.

Перед катастрофою військового літака Ан-26 на Харківщині пілот заявив, що у судна відмовив лівий двигун, повідомляє "Громадське". Про це журналістам на місці події розповів глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

"Було повідомлення від пілота про те, що відмовив лівий мотор (тобто йдеться про двигун - ред.)", - сказав він.

Водночас Кучер наголосив, що під час навчань інколи спеціально вимикають один з двигунів, і для досвідченого льотчика це не є критичною ситуацією.

"Що відбулось потім, теж незрозуміло, буде встановлювати слідство", - сказав голова ОДА.

Він додав, що, за попередньою інформацією, ті, хто вижив, вистрибнули з літака, коли він був на низькій висоті. Зараз їх везуть у лікарні Харкова.

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26 09 2020 10:17
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