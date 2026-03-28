На Гаваях розбився туристичний гелікоптер: є загиблі

28 березня 2026, 09:44
Фото: з вільних джерел
Розслідування причин катастрофи проводить Національна рада з безпеки на транспорті США.

На гавайському острові Кауаї сталася авіакатастрофа за участю туристичного гелікоптера, внаслідок якої загинули троє людей, ще двоє дістали тяжкі поранення.

Про це пише The Guardian.

Інцидент стався вдень 27 березня на віддаленому пляжі Калалау, розташованому на узбережжі На-Палі. Ця місцевість відома своєю мальовничістю, однак є важкодоступною — дістатися туди можна лише пішки через гірську місцевість або морем.

За даними рятувальних служб, постраждалих оперативно евакуювали до медичного центру Wilcox Medical Center. До пошуково-рятувальної операції були залучені підрозділи Берегової охорони США, поліція та пожежники.

Гелікоптер моделі Hughes/MD 500 виконував екскурсійний політ і перевозив пілота та чотирьох пасажирів. Повітряне судно належало компанії Airborne Aviation, яка організовує туристичні тури над природними пам’ятками острова. У компанії заявили, що співпрацюють зі слідством і висловили співчуття родинам загиблих.

Розслідування причин катастрофи проводить Національна рада з безпеки на транспорті США. Слідчі планують проаналізувати дані польоту та обстежити уламки після їх підняття.

Місцева влада наголосила, що узбережжя На-Палі відоме складними погодними умовами, зокрема різкими змінами вітру та турбулентністю. Туристичні польоти в цьому районі залишаються популярними, однак неодноразово ставали об’єктом критики через ризики безпеки.

