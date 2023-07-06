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ПОЛІТИКА

Міноборони підтвердило, що ЗСУ знищили великий склад боєприпасів окупантів у Макіївці

06 липня 2023, 15:06
Міноборони підтвердило, що ЗСУ знищили великий склад боєприпасів окупантів у Макіївці
Ганна Маляр. Міноборони
Це стало результатом роботи аеророзвідників, які корегували удар, й артилеристів, а також відповіддю на "лобові атаки ворога"

Увечері 4 липня в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині пролунали потужні вибухи — це була робота українських артилеристів по російському складу боєприпасів.

Удар по складу підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, бійці влучили у "справді великий" склад російських окупантів, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів і ракет для реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Це стало результатом роботи аеророзвідників, які корегували удар, й артилеристів, а також відповіддю на "лобові атаки ворога".

"Ми завдаємо ефективних, болючих точкових ударів, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів і пального рано чи пізно стане фатальною", — наголосила Маляр.

Також вона додала, що за минулу добу Сили оборони знищили шість складів боєприпасів росіян на Таврійському напрямку.

Нагадаємо, ракетна атака по Львову, яка сталася сьогодні вночі 6 липня, стала найбільшою на цивільну інфраструктуру міста від початку повномасштабного вторгнення. 

Щонайменше 4 людини загинули, 40 дістали порання, пошкоджені близько 30 будинків і знищені близько пів сотні авто у результаті нічного удару росіян по Львову. Розбір завалів триває, під ними ще можуть бути люди.

війнаатакабоєприпасиМаляр

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