Міноборони разом зі SpaceX вирішує проблему зі Starlink на російських БпЛА – Федоров

Він подякував президентці SpaceX та особисто Ілону Маску за "швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації".

Міноборони України разом з компанією SpaceX розв’язує проблему використання супутникового зв’язку Starlink на російських безпілотниках.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міноборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми", — написав міністр.

Він подякував президентці SpaceX та особисто Ілону Маску за "швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації".