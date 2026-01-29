Міноборони разом зі SpaceX вирішує проблему зі Starlink на російських БпЛА – Федоров
29 січня 2026, 15:20
Фото: Укрінформ
Міноборони України разом з компанією SpaceX розв’язує проблему використання супутникового зв’язку Starlink на російських безпілотниках.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
"Через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міноборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми", — написав міністр.
Він подякував президентці SpaceX та особисто Ілону Маску за "швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації".
"Рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості нашої держави. Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст", — написав Федоров.
Нагадаємо, медіа повідомляли, що російські війська дедалі частіше застосовують американські системи Starlink на ударних дронах для подолання українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та підвищення ефективності й точності атак.