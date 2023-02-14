Міноборони рф прямо набирає ув'язнених на війну в Україні – CNN

російські в'язні кажуть, що Міноборони відправляє їх з в'язниці воювати в Україні як "гарматне м'ясо"

Міністерство оборони росії почало прямо набирати ув'язнених на війну в Україні, а раніше це робила ПВК Вагнера.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що журналісти видання поспілкувалися з російськими ув'язненими та їхніми родичами, які перебували або перебувають в Україні, і отримали інформацію, що їхні військові частини підпорядковуються безпосередньо міноборони рф.

У жовтні минулого року підрозділ 08807, з бійцями якого поспілкувалися журналісти CNN, перекинули під Соледар, де війська рф мали чималі втрати.

Джерела видання зазначають, що ув'язнених продовжують страчувати за "провини" – так само, як це було в ПВК Вагнера.

Один з ув'язнених Віктор Севальньов сказав, що більшість його "товаришів" загинули під час штурму фабрики під Соледаром, а сам він побоювався, що після госпіталю його стратять, і написав про це дружині. Через кілька днів його тіло привезли в москву у закритій труні.

Видання повідомляє, що представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов підтвердив факт набору ув'язнених до лав російської армії: про це розповідають росіяни, які потрапили в полон.

За його словами, зміна стратегії свідчить про розбрат серед російського командування. Зазначається, що глава міноборони Сергій Шойгу і начальник генштабу рф Валерій Герасимов, ймовірно, створюють резерв ув'язнених через власні приватні компанії.

Як раніше писав iPress, британська розвідка повідомила про нездатність російської армії для прориву.