Міноборони рф та "вагнерівці" змагаються за мобілізованих —британська розвідка

Міноборони рф нещодавно запустило нову рекламну кампанію для призову добровольців.

У росії зростає конкуренція між Міністерством оборони та ПВК "Вагнера", які змагаються за чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

У британській розвідці зазначають, що Міноборони рф нещодавно запустило нову рекламну кампанію для призову добровольців. Реклама з'явилася у соцмережах, на білбордах та на телебаченні.

"Нова реклама звертається до чоловічої гордості потенційних новобранців, звертаючись до "справжніх чоловіків", а також підкреслюючи фінансові переваги приєднання", - йдеться у повідомленні.

При цьому росіян призовного віку також активно вербують "вагнерівці", оскільки їм обмежили доступ до російських в'язниць.

Британська розвідка сумнівається, що Міноборони рф вдасться набрати 400 тисяч добровольців.

"Влада (російська, - ред.) майже напевно прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов’язкову мобілізацію якомога довше, щоб мінімізувати внутрішні інакомислення", - кажуть розвідники.

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