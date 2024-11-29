Вже відомо про пожежу на нафтобазі у передмісті міста Каменськ-Шахтинський в ростовській області рф.

В російському відомстві заявили, нібито вночі територію росії атакували близько 50 БпЛА.

Про це йдеться в заяві міноборони рф.

В російському відомстві, нібито їхня ППО знищила 47 безпілотників: 29 БпЛА начебто знищено над територією ростовської області рф, 8 – над територією Краснодарського краю, по три – над територіями Бєлгородської, Брянської і Воронезької областей і один – над окупованим Кримом.

Разом з тим, в соцмережах пишуть, що в ростовській області рф після атаки дронів горить нафтобаза.

За словами губернатора Ростовської області Юрія Слюсара, область нібито атакували 30 безпілотників.

Він додав, що ці дрони начебто були знищені та придушені на північному заході області.

Разом з тим російські пабліки повідомляють про пожежу на нафтобазі у передмісті міста Каменськ-Шахтинський.

Пізніше в Генштабі заявили, що в результаті ураження виникла пожежа на території обʼєкта, фіксується щонайменше два осередки займання.

Також в ніч на 29 листопада Сили оборони України завдали удару по нафтобазі "Атлас", який в Ростовській області рф.

В Генштабі нагадали, що "Атлас" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф.