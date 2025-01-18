Міноборони рф зробило цинічну заяву про ракетний удар по Києву – Bloomberg
18 січня 2025, 18:51
Атака нібито стала відповіддю на використання Україною тактичних ракет Atacms
Міністерство оборони росії зробило чергову цинічну заяву щодо атаки на Київ. Мовляв, ракетний удар, який у ніч проти суботи, 18 січня, забрав життя трьох людей у столиці, став відповіддю на використання Україною тактичних ракет Atacms, вироблених у США.
Про це пише Bloomberg.
"У п’ятницю, 17 січня, в міноборони рф пообіцяли вжити заходів у відповідь на те, що українські сили випустили шість снарядів по невказаним "об’єктам" у Бєлгородській області поблизу державного кордону. Водночас, українська сторона застосування зброї не підтвердила", – пише видання.
Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро "Лук’янівська". Пошкоджені скляні елементи входу на станцію. Її закрито на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції.