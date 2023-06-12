Міноборони рф підписало контракт з кадирівцями, натомість ПВК "Вагнер" – ні

Міноборони рф підписало контракт із групою кадирівців "Ахмат".

Напередодні глава "Вагнер" Євгєній Прігожин відмовився це зробити і заявив, що міністр оборони рф Сєргєй Шойгу "не може нормально керувати військовими формуваннями".

Про це повідомляє Reuters.

"Підписання контракту зумовлено наказом про те, що всі загони найманців мають підписати контракти до 1 липня і перейти під контроль міністра оборони Сєргєя Шойгу, оскільки москва намагається встановити свій контроль над приватними арміями, які воюють від її імені в Україні", – пише видання.

Найманці отримають ті ж пільги і захист, що й регулярні війська, включаючи виплати для них та їхніх сімей, якщо їх буде поранено або вбито.

Військове угрупування "Ахмат" часто називають приватною армією Кадирова, лідера Чеченського регіону, який формально перебуває у складі рф.

За словами командира "Ахмат" Аптія Алаудінова, за останні 15 місяців підрозділ підготував і направив до України десятки тисяч "добровольців".

У Міноборони рф заявили, що сили цього підрозділу перебувають у районі міста Мар'їнка у Донецькій області України.

Днями стало відомо, що російським ПВК наказали підписувати контракт з Міноборони рф.