Міноборони: Росія зобов'язала бойовиків ОРДЛО отримати громадянство

За посиланням на інформацію розвідки в Міноборони зазначили, що російська окупаційна адміністрація посилює заходи з русифікації населення ОРДЛО

У Міноборони України заявляють, що російське командування наказало бойовикам ОРДЛО обов'язково отримати російське громадянство.

"Російським командуванням доведено розпорядження до особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ про обов’язковість отримання всіма військовослужбовцями російського громадянства", - заявив у суботу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"Зокрема, масштаби пропаганди зростають за рахунок інтенсивного розповсюдження в окупаційних засобах масової інформації роз’яснень та коментарів т.зв. "фахівців" з оформлення російських паспортів, а також розсилки інформаційних СМС", - сказав Мотузяник.

Водночас він зазначив, що керівництво ФСБ РФ запровадило додаткові обмеження щодо перетину неконтрольованої українською владою ділянки кордону з Росією.

"Насамперед обмеження стосуються осіб, які мають відношення до окупаційних адміністрацій або проходять службу в лавах російських окупаційних військ та в силових структурах т.зв. "Л/ДНР". Для вказаної категорії осіб перетин українсько-російського кордону можливий лише за умов службового відрядження з попереднім інформуванням російської сторони про час, місце та мету поїздки", - стверджують у Міноборони.

Східна правозахисна група повідомляє, що "добровільно-примусово" одержувачами російських паспортів можуть стати "чиновники" місцевих адміністрацій НВФ, учасники силового блоку НВФ (так звані народна міліція, воєнізовані структури (армія), МНС і т.д.).

Також правозахисники повідомляють, що станом на 4 травня, 5-7% жителів окупованих територій Донбасу виявили бажання отримати паспорт РФ. За їхніми словами, така цифра зафіксована в адміністраціях ОРДЛО.

"Всього, за підрахунками адміністрацій НВФ, паспорти громадян РФ готові отримати до 31% громадян України, які проживають на території ОРДЛО", - йдеться в повідомленні.

У друкованих ЗМІ, на місцевому телебаченні йде активна агітаційна кампанія з видачі паспортів РФ, повідомляють правозахисники.

"Активно розганяється меседж місцевими чиновниками, що наступним етапом з боку Росії буде включення Донбасу до складу РФ", - йдеться у тексті.

Додамо, російські паспорти в ОРДЛО видаватимуть насамперед представникам "силових структур" бойовиків.