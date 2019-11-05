Російські паспорти в ОРДЛО видаватимуть насамперед "силовим структурам" бойовиків

"Тепер де-факто і де-юре зброю на незаконно окупованих територіях будуть застосовувати громадяни РФ"

Російські паспорти в ОРДЛО видаватимуть насамперед представникам "силових структур" бойовиків.

"Є підстави стверджувати, що насамперед паспортизація буде проведена у так званих "силових структурах" окупаційних адміністрацій. Тому, і де-факто, і де-юре, застосування зброї на незаконно окупованих територіях буде здійснюватися громадянами Російської Федерації, які тепер матимуть російські паспорти", - повідомив заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, йдеться на сайті Міноборони.

За його словами, це було предметом серйозної уваги під час засідання Ради безпеки ООН. Підсумком стало засудження таких протиправних дій і заклик до Російської Федерації вирішувати всі питання в руслі міжнародного права.

Додамо, що уряд визнав незаконними і недійсними паспорти, які видає Російська Федерація громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Також уряд Росії на засіданні планує розглянути законопроект про спрощення для українців порядку надання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання.

Нагадаємо, що 24 квітня 2019 року Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.

Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Росія роздаватиме громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи, і що окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ.