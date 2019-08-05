Уряд визнав російські паспорти жителів Донбасу незаконними

"Починаючи з цих дат, всі документи, видані цими органами будуть вважатися недійсними"

Уряд визнав незаконними і недійсними паспорти, які видає Російська Федерація громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

За словами міністра з питань тимчасово окупованих територій Вадима Черниша, у постанові уряду вказані конкретні пункти видачі паспортів в Ростовській області РФ і дати початку оформлення. Наразі йдеться про два російських населених пункти: село Покровське і Новошахтинськ Ростовської області РФ. Про це повідомляє "Громадське".

"Починаючи з цих дат, всі документи, видані цими органами будуть вважатися недійсними", - зазначив Черниш

Відповідаючи на питання, за якими ознаками визначатимуть ці російські паспорти, міністр відповів: "Назва органу, який їх видає, і його номер". Він сказав, це буде легко встановити.

Такий самий механізм визначення незаконних паспортів Україна рекомендуватиме застосувати іншим країнам.

Також міністр повідомив, що у зв'язку з видачею російських паспортів уряд готує перелік високопоставлених російських чиновників, проти яких будуть застосовані санкції.

"Ми знаємо зараз перелік осіб, які безпосередньо залучені до незаконних дій з видачі паспортів українським громадянам і фактично до дій по тиску і примусу громадян до отримання таких документів. Ми готуємо зараз перелік таких посадових осіб РФ до яких повинні бути застосовані персональні санкції у взаємодії з міжнародними партнерами", - пояснив міністр.

Він зазначив, що на засіданні в середу уряд, як і мало намір, прийняло рішення про визнання незаконними та нечинними паспортами, що видаються Російською Федерацією громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

"Низка експертів нині готує зміни для обговорення та подальшого внесення в закон України про громадянство, але про них ми будемо говорити трохи пізніше", - додав Черниш.

Громадян України, які проживають на окупованій території Донбасу і отримають паспорти Російської Федерації, хочуть позбавити українських пенсій та соцвиплат.

У свою чергу міністр у справах ветеранів Ірина Фріз повідомила у Facebook:

"Ініційовано опрацювання пропозиції щодо внесення громадян, які отримали паспорти РФ в спосіб, що порушує міжнародне право та загрожує суверенітету нашої держави, до бази даних з подальшим позбавленням їх статусу бенефіціара щодо отримання соціальних виплат чи пенсій з боку України".

Також уряд Росії на засіданні планує розглянути законопроект про спрощення для українців порядку надання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання.

Нагадаємо, що 24 квітня 2019 року Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.

Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Росія роздаватиме громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи, і що окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ.