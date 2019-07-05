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Уряд Росії сьогодні планує спростити отримання дозволу на проживання для українців

Заяви розглядатимуть чотири місяці замість шести
Уряд Росії на сьогоднішньому засіданні планує розглянути законопроект про спрощення для українців порядку надання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання.
Уряд Росії сьогодні планує спростити отримання дозволу на проживання для українців Фото:zik.ua

Відповідний пункт внесено до порядку денного, опублікованого на сайті уряду РФ, повідомляє LB.ua.

Законопроект дозволить отримати дозвіл на тимчасове проживання в РФ окремим категоріям іноземних громадян без урахування квоти, яка затверджується урядом Росії. Ця норма, зокрема, буде поширюватися на громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні.

Також документ передбачає скорочення з шести до чотирьох місяців терміну розгляду заяв про видачу дозволів на тимчасове проживання.

Крім того, проект закону вводить безстроковий вид на проживання.

Законопроект уже було розглянуто і схвалено 29 квітня 2019 року на засіданні урядової комісії. У разі затвердження його винесуть на затвердження парламенту, а потім - на підпис президентові.

Нагадаємо, що 24 квітня 2019 року Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.

Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Росія роздаватиме громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи, і що окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ.

 
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07 05 2019 13:54
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