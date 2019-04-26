Україна в Раді Безпеки ООН закликала до посилення санкцій проти Росії

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на засіданні Ради Безпеки ООН закликав до посилення санкцій проти Росії після указу Володимира Путіна про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу.

Єльченко назвав указ Путіна порушенням Мінських угод і спробою підірвати процес мирного врегулювання в східній частині українського Донбасу.

"Тому посилення міжнародного тиску на Кремль, включаючи нові цільові санкції проти держави-агресора, має бути нашим спільним завданням. Так Росія повернеться на шлях виконання своїх зобов'язань за Мінськими угодами. Це шлях до мирного врегулювання на сході Донбасу", - сказав представник України, повідомляє РБК-Україна.

Він також зазначив, що указ є незаконним, а тому Україна не визнає жодних його наслідків.

"Ця Рада повинна вважати його (указ, - ред.) нечинним. Україна закликає Росію негайно скасувати вищезгаданий указ президента, а також указ від 18 лютого 2017 р. №74 про визнання документів і номерних знаків, виданих в окупованій частині Донецької та Луганської областей. Я закликаю цю Раду запобігти найгіршому сценарію, рішуче засудити деструктивні і незаконні дії російської влади і відновити повагу до Статуту ООН", - сказав Єльченко.