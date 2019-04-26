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Україна в Раді Безпеки ООН закликала до посилення санкцій проти Росії

Єльченко назвав указ Путіна порушенням Мінських угод
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на засіданні Ради Безпеки ООН закликав до посилення санкцій проти Росії після указу Володимира Путіна про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу.
Україна в Раді Безпеки ООН закликала до посилення санкцій проти Росії Фото: gettyimages.com

Єльченко назвав указ Путіна порушенням Мінських угод і спробою підірвати процес мирного врегулювання в східній частині українського Донбасу.

"Тому посилення міжнародного тиску на Кремль, включаючи нові цільові санкції проти держави-агресора, має бути нашим спільним завданням. Так Росія повернеться на шлях виконання своїх зобов'язань за Мінськими угодами. Це шлях до мирного врегулювання на сході Донбасу", - сказав представник України, повідомляє РБК-Україна.

Він також зазначив, що указ є незаконним, а тому Україна не визнає жодних його наслідків.

"Ця Рада повинна вважати його (указ, - ред.) нечинним. Україна закликає Росію негайно скасувати вищезгаданий указ президента, а також указ від 18 лютого 2017 р. №74 про визнання документів і номерних знаків, виданих в окупованій частині Донецької та Луганської областей. Я закликаю цю Раду запобігти найгіршому сценарію, рішуче засудити деструктивні і незаконні дії російської влади і відновити повагу до Статуту ООН", - сказав Єльченко.

Перед засіданням РБ ООН низка країн ЄС у Радбезі - ФРН, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, та колишні члени - Швеція, Італія та Нідерланди оприлюднили спільну заяву, у якій засудили рішення Кремля про видачу паспортів на окупованому Донбасі та підкреслили, що воно підриває суверенітет України.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, згідно з яким мешканці окремих районів Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами про прийняття у громадянство РФ за спрощеною процедурою.

Постійне представництво України при ООН звернулося до Ради Безпеки ООН щодо указу Путіна про спрощення видачі російських паспортів на тимчасово окупованому Донбасі.

Постійний представник України при ООН звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря А.Гутерріша та держав-членів ООН та поінформував їх про позицію України.

Заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони України Сергій Кривонос не виключив, що РНБО може зібратися після засідання Ради Безпеки ООН.

 

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26 04 2019 09:56
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