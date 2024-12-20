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Міноборони України купуватиме 155-мм снаряди напряму у Rheinmetall

20 грудня 2024, 19:13
Міноборони України купуватиме 155-мм снаряди напряму у Rheinmetall
Поставки розпочнуться в першій половині наступного року.

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракт з німецьким оборонним концерном Rheinmetall. 

Про це агенція написала на Facebook-сторінці.

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклала контракт із Rheinmetall на постачання артилерійських боєприпасів. У рамках контракту Rheinmetall поставить 155 мм боєприпаси", - йдеться в допиіс.

Поставки підходять до більшості 155-мм гармат, які є у Збройних сил України. 

Контракт на постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм було укладено в цьому місяці.

"Для агенції важливо розширювати пряме контрактування з провідними світовими виробниками озброєння на кожну критичну номенклатуру, оскільки це підвищує надійність поставок. Ми щиро вдячні Rheinmetall за їхній внесок у забезпечення Збройних сил України", - заявила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Ми також повідомляли, що Rheinmetall і ICEYE передають супутникові знімки Україні

 
війна в УкраїніRheinmetall155-мм

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