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Rheinmetall і ICEYE передають супутникові знімки Україні

11 листопада 2024, 15:58
Rheinmetall і ICEYE передають супутникові знімки Україні
Супутниковий знімок: Stratfor
Супутники SAR ICEYE створюють зображення високої роздільної здатності.

Німецька збройовий концерн Rheinmetall і супутникова компанія SAR ICEYE у вересні цього року об’єднали зусилля задля допомоги Україні і тепер звітують про перші успіхи співпраці. 

Про це йдеться на сайті Rheinmetall.

На початку жовтня Україні почали передавати нові супутникові знімки, зроблені супутниками SAR ICEYE в рамках співпраці Rheinmetall і ICEYE.

Супутники SAR мають перевагу над звичайними супутниками, адже створюють зображення високої роздільної здатності незалежно від погодних умов або часу доби. 

Крім того, вони дуже деталізовані та дозволяють ідентифікувати навіть найменші об’єкти на земній поверхні, а це може надати "вирішальну перевагу збройним силам у спостереженні, захопленні цілей, розвідці або власному позиціонуванні на полі бою".

Технологічна група з Дюссельдорфа оголосила про участь у роботі найбільшого в світі флоту супутників радіолокаційної розвідки в червні 2024 року, а у вересні Rheinmetall і ICEYE ще більше активізували співпрацю. Rheinmetall ексклюзивно забезпечив права на продаж супутників SAR військовим і урядовим кінцевим клієнтам на ринках Німеччини та Угорщини.

ICEYE тісно співпрацює з Міністерством оборони України, щоб підтримати Україну в розбудові космічної оборони. ICEYE також надає доступ до своєї групи супутників SAR, що дозволяє українським силам діставати радіолокаційні супутникові зображення критичних місць.

Також на початку цього місяця стало відомо, що Rheinmetall відкриває другий завод в Україні на тлі нарощування виробництва для оборони.

 

супутникICEYEвійна в УкраїніRheinmetall

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