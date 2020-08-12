Міноборони України пропонує журналісту Бутусову зайняти одну з посад

У Міністерстві оборони України пропонують українському журналісту, головному редактору інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрію Бутусову обійняти одну з посад у міністерстві за напрямом, на якому сконцентровано його професійну увагу.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага. Це можуть бути, наприклад, напрями озброєння чи логістики. Для активного громадянина завжди є можливість переходу від теорії до практики, від позиції стороннього ментора до посадовця, готового на практиці довести вартість своїх знань і слів", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці Міноборони в соцмережі Facebook у вівторок.

У міністерстві пояснили свою пропозицію тим, що Бутусов є "одним із найбезкомпромісніших експертів щодо Міністерства оборони України".

"Хтось може вважати його журналістські матеріали упередженими, маніпулятивними, спекулятивними. Хтось може ставити під сумнів компетентність автора, достовірність його джерел та обґрунтованість висновків. В одному йому не відмовити - у небайдужості. Коли йдеться про конструктивну позицію - це викликає повагу. Критична налаштованість не виключає співпраці та пошуку спільних позицій", - додали у Міноборони.