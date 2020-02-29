Міноборони України розробляє електронний військовий квиток
У Міністерстві оборони України розробляють електронний військовий квиток (ЕВБ) у вигляді пластикової картки, розміром з банківську картку для виплат, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як повідомила прес-служба Міністерства, в електронному квитку буде чіп з даними персоніфікації та кваліфікованим електронним підписом.
ЕВБ дасть змогу замінити паперові особисті документи (військовий квиток, посвідчення прапорщика, посвідчення офіцера, посвідчення генерала, військовий квиток офіцера запасу); виконуватиме роль пропуску в системах контролю і управління доступом на територію режимних об'єктів.
Крім того, зазначають у Міноборони, ЕВБ дасть змогу реалізувати функцію токена (ключа доступу до інформаційно-аналітичних систем і автоматизованих систем); бути захищеним носієм особистого ключа, який містить електронний підпис.
"У подальшій експлуатації функціонал ЕВБ може змінюватися як у бік збільшення, так і в бік зменшення непотрібних функцій", - зазначено в повідомленні.
У прес-службі також пояснили, що військовослужбовці у відпустці або відрядженні зможуть проставляти відмітки про перебування шляхом внесення відповідних електронних печаток в ЕВБ.
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