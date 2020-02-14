В Україні розпочав роботу електронний сервіс "єМалятко"

До кінця лютого послугу також буде запущено в Рівному, Львові, Маріуполі, Запоріжжі, Одесі

Реалізація електронного проекту "єМалятко" затверджена указом президента України "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" і передбачає зменшення кількості необхідних візитів з 11 до нуля, а кількості необхідних документів - із 37 до одного.

В Україні розпочав роботу комплексний електронний сервіс для батьків "єМалятко", який об'єднує десять послуг, пов'язаних із народженням дитини, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами заступника міністра юстиції Ольги Оніщук, на сьогодні вже отримано понад 500 заявок за допомогою цього сервісу: 6 у Вінниці, 28 у Луцьку, 53 в Кривому Розі, 138 у Києві та 216 у Харкові.

У свою чергу заступник міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська зазначила, що сервіс працює в режимі бета-тестування, й очікується, що влітку він запрацює в повному режимі, зокрема на порталі "Дія"

Вона зазначила, що до кінця лютого послугу також буде запущено в Рівному, Львові, Маріуполі, Запоріжжі, Одесі.

Проект "єМалятко" передбачає, що за однією заявою відразу в пологовому будинку можна буде отримати десять держпослуг: 1) державна реєстрація народження дитини; 2) реєстрація місця проживання новонародженого; 3) призначення допомоги при народженні дитини; 4) реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров'я; 5) реєстрація народженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; 6) отримання посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї; 7) походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою; 8) визначення належності дитини до громадянства України; 9) присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; 10) призначення допомоги багатодітним сім'ям.

Реалізація електронного проекту "єМалятко" затверджена указом президента України "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" і передбачає зменшення кількості необхідних візитів з 11 до нуля, а кількості необхідних документів - із 37 до одного.

Реалізація ініціатив відбудеться за підтримки міжнародних проектів, зокрема програми EGAP (Швейцарська Конфедерація і Фонд Східна Європа), проекту EGOV4Ukraine (ЄС, Естонія), Офісу реформ адміністративних послуг (Канада, проект EDGE) і проекту EU4PAR (ЄС).

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